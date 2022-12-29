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ما المتوقع من تشكيلة حكومة نتنياهو الجديدة؟

الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

اكد الكاتب السياسي الفلسطيني الدكتور مصطفى اللداوي، ان حكومة نتنياهو الجديدة تعتبر السادسة بالنسبة له، اي انه حكم 12 عاماً، طبق خلالها سياسة توسيع الاستيطان في الضفة، واعتبره رجل ليكودي يحمل افكاراً يمينية متطرفة.

خاص بالعالم

وقال اللداوي في حديث مع العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان نتنياهو لم يكن يوماً من الايام رجل سلام او مهادن، ودوماً كان يدعو الى التطرف والعنف، واكثر من طبق الاستيطان وصادر الاراضي من الفلسطينيين وهوّد القدس وحولها الى مدينة اسرائيلية وحفر الانفاق تحت المسجد الاقصى، وحارب العرب فيها واعتقل الالاف، وحاصر السلطة الفلسطينية وحرمها الكثير من امتيازات السراب الوهمي الذي كان يظن الفلسطينيون انها انجازات.

واوضح اللداوي، ان نتنياهو القديم هو نفسه الجديد، لم يغير شيئاً من اجندته، ربما سيزداد تطرفاً في الايام القادمة، مشيراً الى ان كلامه عن توسيع الاستيطان ليس جديداً.

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