.. شاهد.. اللعبة الخطيرة التي لعبها نتنياهو خلال برنامجه الانتخابي

خاص بالعالم

وقال جودة في حديث للعالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الاستيطان في الضفة الغربية لا يعني مجرد بناء او توسيع واسكان مجموعة لا يجدون سكناً لهم، وانما هي عقيدة يهودية، جزء منها توراتي خالص يؤمن بان هذه المنطقة هي جزء من يهودا والسامرا في العهد القديم وفي الذهن الاسرائيلي وبالتالي تكون القدس جزء منها.

واعتبر جودة، ان الاستيطان هي لعبة اسرائيلية داخلية يستخدمها الذكي في كيان الاحتلال فقط من اجل الحصول على المزيد من المكتسبات والقوة السياسية داخل اسرائيل، مشيراً الى ان ما يعلنه الليكود او حزب العمل في السابق، بأنه اوقف الاستيطان ويلتزم بالقرارات الدولية، انما يأتي في اطار ذر الرماد في العيون وكلام غير حقيقي لان عملية استمرار الاستيطان هي نهج ثابت في السياسة الاسرائيلية.

واوضح جودة، ان حكومة نتنياهو جاءت وفق اعلانات انتخبها الاسرائيلي وهي خطيرة جداً، ولأول مرة يكون البرنامج الانتخابي لنتنياهو هو برنامج اجرامي وهؤلاء انتخبوه على اساس الاجرام والقتل.

واعتبر جودة ان الاخطر ما في الامر هو القضاء نهائياً عن اي فكرة للتواصل الجغرافي الفلسطيني في الضفة الغربية.