افتتاح الفرع الدولي لجامعة طهران للعلوم الطبية في كربلاء المقدسة

العالم - ايران

وحضر مراسم الافتتاح الرسمي لفرع جامعة طهران للعلوم الطبية في جامعة "السبطين" بكربلاء، وزير الصحة الايراني بهرام عين اللهي ونظيره العراقي صالح مهدي الحسناوي والسفير الايراني محمد كاظم آل صادق والمستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية غلام رضا اباذري وعدد من الأكاديميين والمسؤولين والشخصيات العراقية.

وأعلنت وزارتا الصحة الإيرانية والعراقية ، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة ثنائية للبحث في التعاون الطبي بين طهران وبغداد.

جاء هذا القرار خلال لقاء وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي ونظيره العراقي صالح مهدي الحسناوي في بغداد يوم الثلاثاء.

وبحث الجانبان في هذا الاجتماع الذي عقد بحضور السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق سبل تطوير التعاون المشترك في مجال توفير الأدوية والمعدات الطبية.

وتم في هذا الاجتماع مناقشة وتبادل سفر الفرق الطبية والمؤتمر الطبي المشترك وعلاج المرضى وتدريب الكوادر الطبية والصحية.

كما اتفق وزيرا صحة إيران والعراق في مؤتمر صحفي مشترك في بغداد على تشكيل لجنة ثنائية خاصة للبحث في مجال التعاون الصحي الثنائي وعلاج المرضى وتوظيف فرق طبية لإجراء عمليات طبية معقدة والتعاون في مجال العلوم الطبية.

وستقوم هذه اللجنة أيضا بالتنسيق بين اللجان الصحية البرلمانية في البلدين لإصدار قوانين لدعم الوضع الصحي ، وتنفيذ تعاون تعليمي ثنائي بين كليات الطب وفتح فروع لجامعات العلوم الطبية الإيرانية في كربلاء.

وفي وقت سابق ، وافق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على إنشاء فرع دولي لجامعة طهران للعلوم الطبية في محافظة كربلاء.

وتم وضع هذا الإجراء من قبل الحكومة العراقية على جدول أعمال الحكومة وتمت الموافقة عليه بعد جهود المشاورات الثقافية المستمرة من قبل جمهورية إيران الإسلامية والمتابعة الأخيرة للسفارة الإيرانية في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي.

وستضم جامعة "السبطين" ، التي تتولى جامعة طهران للعلوم الطبية ادارتها التعليمية لمدة 50 عامًا ، في المرحلة الأولى 3 كليات للطب وإعادة التأهيل والتمريض والقبالة ، والتي ستقبل وتدرّب الطلاب والأطباء والمتخصصين في مختلف المستويات.

في يوليو 2019 ، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة طهران للعلوم الطبية والعتبة الحسينية المقدسة لإنشاء فرع جامعي في كربلاء ، حيث أعلنت جامعة طهران للعلوم الطبية عن استعدادها لإنشاء 5 كليات وهي الطب والصحة والتمريض والصيدلة والتأهيل، في فرع كربلاء.