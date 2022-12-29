سياري للعالم: أسلحة وتكتيكات جديدة في مناورات "ذو الفقار 1401" +فيديو

العالم – إيران

وفي تصريح خاص لقناة العالم على هامش المناورات أوضح القائد الميداني للمناورات الأدميرال حبيب الله سياري أن: التكتيكات التي سيتم استخدامها تختلف عن المناورات السابقة، وهذا يعود للتجربة التي تم اكتسابها والتهديدات التي تم الاطلاع عليها، والتهديدات التي ترتأيها إيران في المستقبل.

وأضاف سياري: جهزنا أنفسنا لهذه المناورات والتدرب عليها، التكتيكات هي جديدة والأسلحة محدثة وجديدة، وهناك إمكانيات وقدرات أكثر، المنطقة والبقعة الجغرافية أوسع، والمشهود في هذه المناورات كلها أنها تتم بشكل جيد وناجح.

وبشأن الأسلحة المستخدمة قال الأدميرال سياري: نحن اليوم نعتز ونخبرر بكل اعتزاز العالم أننا في مجال صناعة كل التجهيزات والمعدات التي نحتاجها في الميدان كلها إيرانية الصنع وقمنا بأنفسنا بصناعتها، ووصلنا إلى اكتفاء ذاتي، المنظومات الصاروخية والمسيرات البحرية والجوية والمنظمة الدفاعية البرية والبحرية كلها نظرا للتكتيكات الجديدة سنقوم بتدشينها وتكون مستخدمة في المناورات.

وخلص إلى القول إن أي عدو وإن كان بأقوى التجهيزات والقدرات لا يستطيع التجاوز على الأراضي والمياة الإيرانية، حيث أن التجارب السابق كانت خطيرة بالنسبة له.

هذا و أوضح مراسلنا الموفد إلى المناورات أن مناورات "ذو الفقار 1401" وحسب الخطوط ستستمر إلى أربعة أيام، وتتضمن العديد من المراحل والتكتيكات التي ستجريها القوات الأربعة للجيش الإيراني البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي، وتحت إشراف القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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