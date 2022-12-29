ترقبوا وثائقيا عن دور الشهيد قاسم سليماني بتطوير قدرات المقاومة الفلسطينية + فيديو

العالم – إيران

تفاصيل عن الصاروخ والمقاومة والبوصلة لتكون درعا أمام الصهيوني.. حيث يؤكد مقاومون فلسطينيون أن المنظومات الصاروخية ليست إلا جزءاً بسيطاً من الدعم الذي كان يقدمه الشهيد قاسم سليماني للمقاومة.

رواية نوعية لجهود الشهيد اللواء قاسم سليماني لتطوير قدرات المقاومة الفلسطينية.. للرجل الذي كان يعشق القدس.. وكان قائدا للواء القدس.

وسوف يعرض الفيلم الوثائقي "شهيد القدس" يوم الإثنين الساعة 22:00 على قناة العالم، وبالتزامن سيكون متاحاً على موقع القناة الإلكتروني والصفحات الافتراضية لهذه القناة.

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