وزير الامن : الحرب الهجينة للاعداء قد منيت بفشل ذريع

العالم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء، ان وزير الامن الايراني حجة الاسلام السيد اسماعيل خطيب قال في بيان له بمناسبة يوم 30 ديسمبر/كانول الاول الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر قاسم سليماني و ابومهدي المهندس ورفاقهم : في ظروف نستعد لإحياء يوم الله 30 ديسمبر / كانون الاول بحيث قد منيت المؤامرة والحرب الهجينة الاخرى التي تشن بمحورية أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني الغاصب وبتعاون من الرجعية في المنطقة و عناصر مرتزقة في الداخل والبعض منها جاهلة ، بفشل ذريع.

ولفت وزير الامن الى الذكرى السنوية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني مؤكدا ان منتسبي وزارة الامن لن يغفلوا لحظة واحدة عن اداء واجباتهم الهامة للغاية ولن يؤلوا جهدا في حماية الأمن المستديم لنظام الجمهورية الإسلامية الايرانية المقدس.

واضاف : وقد سطرت في يوم الله 30ديسمبر/كانول الاول ملحمة أخرى اثر الفتنة التي أثارها العدو عام 2009 ،بحيث قام الشعب الايراني المسلم والواعي بافشالها اثر حضوره الملحمي وفي ابرام عهده مع الإمام والولاية والتي سميت تحت عنوان "يوم البصيرة والعهد " بحيث أدت الى اخفاق العدو الحاقد في تنفيذ مؤامراته المثيرة للفتنة.