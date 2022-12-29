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ميليشيا "قسد" تختطف 30 شاباً جنوب القامشلي

ميليشيا
الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

اختطفت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عدداً من الشبان في قرى جنوب القامشلي بريف الحسكة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لمراسلة سانا أن مجموعات من مسلحي ميليشيا “قسد” أقدمت على محاصرة قرى بلقيس والطائف وخربة الناقة وأبو جرن التابعة لناحية تل حميس جنوب القامشلي واختطفت 30 شاباً واقتادتهم إلى جهات مجهولة.

وأشارت المصادر إلى قيام مسلحي ميليشيا “قسد” بالاعتداء على الأهالي وضرب النساء وتوجيه الشتائم إليهن إضافة إلى سرقة وتحطيم أثاث المنازل التي قاموا بمداهمتها.

وخطفت ميليشيا “قسد” في الثاني والعشرين من الشهر الجاري أحد مشايخ قبيلة الجبور في مدينة الحسكة وذلك في إطار انتهاكاتها المدعومة أمريكيا بحق الأهالي وللتضييق على العشائر العربية ومحاولة النيل من مواقفها الوطنية الثابتة الرافضة للاحتلال الأمريكي.

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