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أوكرانيا، ظروف السلام وشروطه... تونس ومرحلة تصعيد

أوكرانيا، ظروف السلام وشروطه... تونس ومرحلة تصعيد
الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما بملفه الاول تأكيد روسيا رفضها خوض اي مفاوضات سلام مع اوكرانيا على اساس خطة السلام التي اقترحها الرئيس الاوكراني فلودومير زيلينسكي. وذلك على اساس رفض اي تراجع عن الخطوات التي قامت بها موسكو منذ ثمانية اعوام لاسيما ضم القرم ودونيتسك ومدنا اخرى.

العالم - بانوراما

في وقت بدأ يظهر زيلينسكي كعقبة اساسية امام الحل، حيث بدأت تخرج انتقادات لاذعة للرئيس الاوكراني من داخل دول اوروبية داعمة له تصفه بالشخصية الدموية التي يحركها الغرب.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: مرحلة حرجة تمر بها تونس على مايبدو حيث تفاقمت الازمة السياسية خاصة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت قبل ايام وقاطعها اكثر التونسيين.

حيث دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الى تنفيذ إضراب عام في قطاع النقل البري والبحري والجوي، خلال يومي خمسة وعشرين وستة وعشرين يناير المقبل احتجاجا على سياسة الحكومة والرئيس قيس سعيد.

هذا بينما اتهم الرئيس سعيد من وصفهم بالغارقين في الفساد بالسعي لضرب الأمن الداخلي ومؤسسات الدولة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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