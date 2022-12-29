أوكرانيا، ظروف السلام وشروطه... تونس ومرحلة تصعيد

العالم - بانوراما

في وقت بدأ يظهر زيلينسكي كعقبة اساسية امام الحل، حيث بدأت تخرج انتقادات لاذعة للرئيس الاوكراني من داخل دول اوروبية داعمة له تصفه بالشخصية الدموية التي يحركها الغرب.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: مرحلة حرجة تمر بها تونس على مايبدو حيث تفاقمت الازمة السياسية خاصة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت قبل ايام وقاطعها اكثر التونسيين.

حيث دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الى تنفيذ إضراب عام في قطاع النقل البري والبحري والجوي، خلال يومي خمسة وعشرين وستة وعشرين يناير المقبل احتجاجا على سياسة الحكومة والرئيس قيس سعيد.



هذا بينما اتهم الرئيس سعيد من وصفهم بالغارقين في الفساد بالسعي لضرب الأمن الداخلي ومؤسسات الدولة.



يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.