"أ ف ب": 8 قتلى باشتباكات قبلية جديدة في دارفور

العالم- افريقيا

وأفاد شهود بأن الاشتباكات اندلعت في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء بعد مقتل رجل من قبيلة الفور الإفريقية في خلاف مع أحد أفراد قبيلة الرزيقات العربية في زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور.

وفي وقت لاحق هاجم أفراد من قبيلة الرزيقات على دراجات نارية ومسلحون، أفرادا من قبيلة الفور يقطنون في مخيم للنازحين في زالنجي، حسبما أفاد المتحدث باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور آدم ريغال.

وقال "حتى الآن، قتل ثمانية أشخاص وأصيب 11 آخرون بجروح".

غالبا ما تكون دارفور مسرحا للعنف القبلي، إضافة إلى أعمال عنف أخرى ناجمة عن النزاعات الإقليمية وصعوبات الحصول على المياه. وتسببت اشتباكات وقعت السبت في مقتل 11 شخصا على الأقل في جنوب دارفور.

وأسفرت النزاعات القبلية عن مقتل أكثر من 900 شخص وإصابة ألف وتشريد حوالى 300 ألف هذا العام، وفقا لتقرير صدر حديثا عن الأمم المتحدة.