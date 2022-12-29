الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٣:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

"أ ف ب": 8 قتلى باشتباكات قبلية جديدة في دارفور

الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

قتل ثمانية أشخاص وأصيب آخرون في اشتباكات قبلية جديدة في دارفور السودانية التي تشهد أعمال عنف بشكل منتظم، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن منظمة غير حكومية اليوم الخميس.

العالم- افريقيا

وأفاد شهود بأن الاشتباكات اندلعت في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء بعد مقتل رجل من قبيلة الفور الإفريقية في خلاف مع أحد أفراد قبيلة الرزيقات العربية في زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور.

وفي وقت لاحق هاجم أفراد من قبيلة الرزيقات على دراجات نارية ومسلحون، أفرادا من قبيلة الفور يقطنون في مخيم للنازحين في زالنجي، حسبما أفاد المتحدث باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور آدم ريغال.

وقال "حتى الآن، قتل ثمانية أشخاص وأصيب 11 آخرون بجروح".

غالبا ما تكون دارفور مسرحا للعنف القبلي، إضافة إلى أعمال عنف أخرى ناجمة عن النزاعات الإقليمية وصعوبات الحصول على المياه. وتسببت اشتباكات وقعت السبت في مقتل 11 شخصا على الأقل في جنوب دارفور.

وأسفرت النزاعات القبلية عن مقتل أكثر من 900 شخص وإصابة ألف وتشريد حوالى 300 ألف هذا العام، وفقا لتقرير صدر حديثا عن الأمم المتحدة.

روابط ذات صلة

السودان: طوارئ وحظر التجول بعد اشتباكات قبلية دامية في جنوب دارفور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني.. الحجار: الاعباء المترتبة عن النزوح السوري هي مسؤولية عربية ودولية

في بيرو.. "مهرجان القتال" لتصفية الحسابات القديمة!

كنيست الاحتلال الإسرائيلي يوافق على حكومة جديدة برئاسة نتنياهو

"محمدرضا فرزين" رئيسا للبنك المركزي الإيراني

البحرين/تأييد أحكام بالسجن على مجموعة من الشبان 

السوداني: المجتمع العراقي أمسك بمبادرة التصدي للإرهاب