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تضييق الخناق على الفلسطينيين عنوان حكومة الاحتلال الجديدة

الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

حذرت قيادة جيش الاحتلال الاسرائيلي من مخاطر انزلاق الاوضاع الامنية بالاراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية ما يحدث في المسجد الاقصى المبارك.

العالم - مراسلون

وفور نيل الثقة من قبل غالبية أعضاء الكنيست، قيادة جيش الاحتلال الاسرائيلي تحذر من أنزلاق وصفته بالخطير لتدهور الاوضاع الامنية خاصة بالقدس وباقي مدن الضفة الغربية.

سببها الرئيس ما يحصل بالمسجد الاقصى المبارك والصلاحيات الأمنية والمدنية التي منحها رئيس الوزراء نتنياهو لعضوي حكومته لن جفير وسموريتش والتفرد بالفلسطينين ومقدساتهم.

التحرك السريع لنتنياهو وحكومته نحو تغير قوانين قضائية وجنائية وأحتماعية لصالحهم للهروب من تهمهم والاحكام الجنائية المفروضة عليها سببها الرشاوى وخيانة الامانة.

دفع الشارع الاسرائيلي وخلفه المعارضة للنزول الى الشارع فورا أداء اليمين لحكومة نتنياهو اليمنية المتطرفة.

وشهدت جلسة منح الثقة للحكومة برئاسة نتنياهو ورئيس الكيان حالة من الفوضى وتبادل التهم بين معسكر نتنياهو ومعسكر المعارضة برئاسة يأئير لبيد الذي توعد بالعودة سريعا لرئاسة الوزراء وأسقاط الحكومة الحالية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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