العراق: اجتماع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لبحث آخر المستجدات

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وشهد اللقاء، بحسب بيان لمكتب السوداني “التباحث في آخر المستجدات على الساحة الوطنية، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي على مختلف المستويات”.

واضاف البيان “كما جرى استعراض الأوضاع الأمنية والسياسية، وأمثل السبل لتحقيق تطلعات المواطنين، وتلبية الاستحقاقات الخدمية والتنموية لعموم محافظات العراق”.

وتحدث رئيس الجمهورية عن زيارته إلى محافظة نينوى واطّلاعه على مجمل الأوضاع هناك، وما تحتاجه من متطلبات بعد خلاصها من دنس الإرهاب الداعشي، وجرى تأكيد أهمية مواصلة الزيارات الميدانية إلى مختلف المحافظات والمدن؛ للوقوف على متطلبات جميع العراقيين.