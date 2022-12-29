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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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الخارجية الايرانية تستدعي السفير الايطالي لدى طهران احتجاجا على استمرار التصريحات المسيئة وتدخلات بعض المسؤولين في بلاده بالشان الايراني
الكنيست الإسرائيلي يصادق على منح الثقة للحكومة الجديدة للاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو بأغلبية 64 صوتاً
محمد اسلامي: ايران اعلنت في رسائل مختلفة انها مستعدة لكن لا يمكن انهاء المحادثات وفتح ابواب جديدة للضغط على الشعب الايراني واعادة الحظر
محمد اسلامي: ايران اعلنت في رسائل مختلفة انها مستعدة لكن لا يمكن انهاء المحادثات وفتح ابواب جديدة للضغط على الشعب الايراني واعادة الحظر
محمد اسلامي: القضية الأساسية في محادثات الاتفاق النووي سياسية وقائمة على محرك الضغوط القصوى والاميركيون طالما يقعون في فخ الصهاينة
رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي: الطرف الذي فرض شرطا جديدا في محادثات الاتفاق النووي هو الولايات المتحدة
وزير الخارجية الايراني: علاوة على جهود سلطنة عمان في التوصل الى اتفاق بفيينا فهي تشكل احد مراكز تحويل الاصول الايرانية من مختلف المصارف
وزير الخارجية الايراني: أبعاد محادثات فيينا حظيت باهتمام خاص من جانب سلطان عمان
وزير الخارجية الايراني: في لقائي سلطان عمان تم تقييم العلاقات الثنائية بالممتازة وبحثنا العلاقات والوضع بالسعودية والبحرين واليمن ومصر وأوكرانيا
وزير الخارجية الايراني: في لقائي سلطان عمان تم تقييم العلاقات الثنائية بالممتازة وبحثنا العلاقات والوضع بالسعودية والبحرين واليمن ومصر وأوكرانيا
نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 29-12-2022
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الخميس ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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الیمن
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.