تأخر اكتمال قانون الموازنة الاتحادية بسبب تثبيت العقود والمشاريع الخدمية

العالم - العراق

وقالت المالكي في حديث لبرنامج "علنا" الذي تبثه السومرية الفضائية، ان "قانون الموازنة لم يكتمل ولكن نرى انه شمل على وظائف وتثبيت العقود وإنصاف الطبقات الفقيرة من خلال تخصيص مبالغ كبيرة لهذه الملفات".

وأضافت: "مشروع الموازنة لم يصل الى اللجنة الإستراتيجية والى البرلمان ولا زالت هناك جهود كبيرة لإكمال الموازنة وهناك مشاريع مهمة هي تثبيت العقود والكهرباء والمشاريع الخدمية الأخرى وهناك دراسة لدى وزارة التخطيط ووزارة المالية لإخراج الموازنة بشكل نهائي".

وبينت المالكي ان "عدم ثبات أسعار النفط العالمية أيضا يؤخر إقرار الموازنة".