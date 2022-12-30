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رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني..

العراق حريص على إدامة علاقاته المتوازنة مع الدول العربية ودول المنطقة

العراق حريص على إدامة علاقاته المتوازنة مع الدول العربية ودول المنطقة
الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس وزراء العراق محمد شياع السوداني مساء الخميس، حرص بلاده على إدامة العلاقات المتوازنة مع الدول العربية الشقيقة ودول المنطقة.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل سفير سلطنة عُمان لدى العراق، حامد بن أحمد عيدروس، وشهد اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المتبادل على مختلف الصعد والمجالات".

وأكد السوداني خلال اللقاء "حرص العراق على إدامة العلاقات المتوازنة مع الدول العربية الشقيقة ودول المنطقة"، مشيراً إلى "عمق العلاقات مع سلطنة عُمان والتطلع إلى تطويرها، بما يعزز مصالح شعبيهما في النماء والازدهار".

من جانبه، نقل السفير العُماني "تحيات حكومته للسوداني ورغبتها في توطيد التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية، بما يسهم في تمتين العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتحقيق المصالح المشتركة".

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رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.. العراق حريص على إدامة علاقاته المتوازنة مع الدول العربية ودول المنطقة

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