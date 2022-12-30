شاهد.. إنطلاق مناورات "ذو الفقار" المشتركة للجيش الإيراني

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم من موقع المناورات، إن المناورات لها أهداف مختلفة، أهمها التنيسق بين القوى الاربعة المشاركة للجيش الايراني، وهي القوة البرية والبحرية، والجوية، والدفاع الجوي، مشيرا الى أن هذه المناورات تجري تحت اشراف القوة البحرية للجيش الايراني.

وقال المتحدث باسم المناورات العميد علي رضا شيخ لمراسلنا: "إن هذه المناورات تجري تحت مناهج ومراحل تكتيكية، من أهمها دمج القوات الاربعة العسكرية والوصول الى الاهداف المنشودة التي رسمت من قبل".

وتابع: "في هذه المناورات المشتركة التي تخوضها اربعة وحدات عسكرية، يجري اختبار المعدات العسكرية بهدف عسكري واحد، وعلاوة على ذلك سوف يتم اختبار آليات عسكرية متعددة بحيث يجب أن تعمل كل هذه الاليات العسكرية بشكل مشترك ودفعة واحدة، وخلال هذه الايام نظرا للظروف الجوية الصعبة في جنوب ايران نأمل ان تنفذ هذه المناورات بشكل جيد وبنجاح".

واضاف: "هدفنا في المناورات هو اختبار جنودنا وقواتنا العسكرية في الظروف المختلفة ولذا في هذه الظروف غير الماتية نريد ان نختبر قدرة قواتنا والياتنا العسكرية".

هذا وكان قد قال قائد المناورات الأدميرال حبيب الله سياري إن التدريبات تجري بمشاركة وحدات المشاة والآليات الثقيلة وأنظمة الدفاع الجوي، فضلا عن الغواصات والسفن والطائرات المسيرة والقاذفات الاستراتيجية للقوة الجوية. وتعتبر المناورات جزءا من التدريب العملي في التقويم السنوي لتحسين القوة القتالية، وترمي الى تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة غرب آسيا، وتحث الدول الاقليمية على الاستناد الى الطاقات الوطنية لإرساء السلام والاستقرار بمشاركة الجميع بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

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