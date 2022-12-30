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إيران.. مسيرة رياضية راجلة على أعتاب ذكرى إستشهاد قادة النصر +فيديو

الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

نظم المواطنون الايرانيون في العاصمة طهران مسيرة رياضية راجلة على أعتاب الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق قاسم سليماني ورفاقه في هجوم إرهابي أميركي قرب مطار بغداد الدولي.

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم إن المسيرة الرياضية الراجلة نظمت بمشاركة الفئة الرياضية والاسر الايرانية في ذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر في العالصمة الايرانية طهران.

وحول هدف هذه المسيرة قال محافظ مدينة طهران لمراسلنا: "بالتزامن مع يوم احياء مبادئ الثورة الاسلامية وكذلك ذكرى استشهاد القائد سليماني وحبا بهذا الرجل الكبير جاءت هذه المسيرة الراجلة".

وتابع: " ان الشعب الايراني اثبت دائما انه يعيش بنشاط وحيوية وما نراه اليوم في هذه المسيرة يؤكد لنا هذا النشاط والحيوية، ونشكر الله حيث جعل الشعب الايراني شعبا قويا وصامدا ويخطو خطاه بصبر وثبات على طريق الثورة ومبادئها".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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إيران.. مسيرة رياضية راجلة على أعتاب ذكرى إستشهاد قادة النصر +فيديو

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