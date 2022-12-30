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قائد الثورة الاسلامية: لن ننسى أبداً شهادة اللواء سليماني

الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتضمّن كلام قائد الثورة الاسلامية الإمام الخامنئي حول الجرائم الأمريكيّة بحق الشعب الإيراني والتي من أبرزها اعتراف الأمريكيّين صراحة باغتيال اللواء الباسل الشهيد سليماني وأبا مهدي المهندس ورفاقهما.

العالم - ايران

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قائد الثورة الاسلامية: لن ننسى أبداً شهادة اللواء سليماني

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