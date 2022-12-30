للمرة الثالثة خلال4 ايام.. إطلاق نار على مبنى قناة الجديد والأضرار مادية

العالم _ لبنان

ونقلت مراسلة قناة العالم الاخبارية من بيروت الزميلة مريم علي عن القناة توضيحها بأنّه سُمع دوي إطلاق نار بشكل كثيف في محيط القناة، فيما كشفت القوى الأمنية (الّتي تحرس المبنى منذ أيّام) على المبنى، وأفادت عن إصابته بعدد من الأعيرة النّاريّة، حيث عمد الفاعل على إطلاق النّار بشكل مباشر؛ واقتصرت الأضرار على المادّيّات.

يأتي ذلك اثر بث قناة الجديد” مشهداً ساخراً ضمن برنامج "فشة خلق" رأى البعض في لبنان انه يشكل إهانة وإساءة كبرى لأمهات وأخوات الجنوب، بعدما ورد على لسان الممثلة جوانا كركي ان ثلاثة أرباع أهالي الجنوب عيونهم زرق وخضر وشعرهم أشقر لأن الطليان فاتوا فينا والإنكليز فاتوا فينا.