الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
١٠:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 30-12-2022

الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٩ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 29-12-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. ماوراء وجود الصهاينة المتطرفين في حكومة نتنياهو؟

أي واقع ستصنعه حكومة نتنياهو داخل كيان الاحتلال وخارجه؟

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 30-12-2022

قائد الثورة الاسلامية: لن ننسى أبداً شهادة اللواء سليماني

للمرة الثالثة خلال4 ايام.. إطلاق نار على مبنى قناة الجديد والأضرار مادية

الادميرال ايراني: لدينا ارتباط وثيق مع خفر السواحل لقوى الامن الداخلي