صور.. الشعب الإيراني يُحيي ذكرى 'ملحمة 30 ديسمبر' في أنحاء البلاد

العالم- ايران

وتشهد كافة المحافظات الايرانية بمدنها وقراها، ذات المراسم الحماسية احتفاء بذكرى 9 دي البطولية المخلدة في تاريخ الثورة الاسلامية ویوم البصیرة وتجدید البیعة مع الولایة بحضور حشود غفیرة وعدد من المسؤولین الایرانیین.

وفي مثل هذا اليوم، أي الثلاثون من كانون الأول/ديسمبر عام 2009، خرج الشعب الإيراني في مسيرات حاشدة جابت أرجاء البلاد تأييدا للموقف الحازم الذي اتخذه قائد الثورة الإسلامية، إزاء أحداث الشغب التي تلت الانتخابات الرئاسية في نفس العام وتنديدا بمثيري الشغب والخارجين عن القانون الذين تسببوا في تلك الأحداث.