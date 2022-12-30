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شركة أدوية هندية توقف إنتاجها بعد وفاة أطفال في أوزبكستان

شركة أدوية هندية توقف إنتاجها بعد وفاة أطفال في أوزبكستان
الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

قالت قناة NDTV إن سلطات الهند طالبت بوقف الإنتاج بشكل كامل في مصنع لشركة الأدوية "ماريون بيوتك" في مدينة نويدا بسبب التحقيق في وفاة 18 طفلا في أوزبكستان بعد تناول دواء من الشركة.

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وذكرت القناة اليوم، أنه تم اتخاذ هذا القرار، على أساس التفتيش في المصنع.

ووفقا للقناة، اكتشف التفتيش وجود مخالفات في المصنع لمتطلبات سلامة الإنتاج وعدم وجود الرقابة المطلوبة على المنتجات وفق معايير الجودة.

ويتم تنفيذ التحقيق والتفتيش في الشركة، بشكل مشترك من قبل المنظمة المركزية لمراقبة معايير الأدوية (CDSCO) في الهند، وهيئة مراقبة وترخيص الأدوية في ولاية أوتار براديش، حيث يقع المصنع.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في أوزبكستان أن 18 طفلا على الأقل لقوا حتفهم بعد تناولهم شرابا طبيا من إنتاج شركة الأدوية الهندية "ماريون بيوتك".

وأوضحت الوزارة أن 18 من بين 21 طفلا تناولوا شراب دوك-1 ماكس، في أثناء علاجهم من مرض تنفسي حاد، توفوا بعد تناولهم الشراب. ويتم تسويق الشراب الطبي على الموقع الإلكتروني للشركة كعلاج لأعراض البرد والإنفلونزا.

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