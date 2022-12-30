متحدث الحكومة: نشر 35 ألف خبر سلبي عن المستقبل الاقتصادي للبلاد

العالم- ايران

ووصف علي بهادري جهرمي" في الجلسة الأولى من سلسلة منتدیات جهاد التبيين بالعاصمة طهران، وصف التقدم العام للبلاد على مدى السنوات الـ 43 الماضية ( منذ انتصار الثورة الإسلامیة) بأنه إيجابي.

وتابع قائلا: وسائل الإعلام تحاول وراء إظهار صورة سوداء لإيران، بينما تشهد التقدم بإیران منحى تصاعديا خلال هذه السنوات الـ 43.

وأضاف أن الأعداء يحاولون منذ سنوات وراء تقديم صورة خاطئة ومشوهة عن إيران ويريدون نشر سياسة التخويف من البلاد (ايرانوفوبيا) بشن الحرب المعرفية وباستخدام الأدوات الإعلامية، وفي هذه الظروف، إن جهاد التفسير یحظی بأهمیة لتقديم صورة صحيحة وحقيقية للبلاد.

وشدد على أنه" نحن دولة قوية ومستقلة ذات خصائص فريدة نتفاعل مع الدول الأخرى وأكد أننا لا نعترف بالکیان الصهيوني المحتل ولا مشكلة لدينا في التواصل مع الدول الأخرى."

وصرح أننا سنتفاعل مع جميع البلدان إذا حافظنا على استقلالنا وحقوقنا ولن نتواصل مع دولة لا تحترم حقوقنا سواء كانت شرقية أو غربیة.

وقال إن أمريكا والدول الغربية فرضت علينا عقوبات جائرة وغير القانونية، وسنتعاون معهم بالتأكيد إذا قامت بإلغاء هذه العقوبات.

وأضاف: تجربتنا التاريخية أثبتت أن العالم الغربي لم ينتهك حقوقنا فحسب بل أنه لم يف بوعوده.

وأوضح أنه بعد الاتفاق النووي، وقع الغربيون على العديد من الاتفاقيات والتفاهمات بشأن الاستثمار في مختلف المجالات مثل النفط وبناء الطرق والطائرات والسكك الحديدية والغاز والطاقة لکنهم لم یلتزموا بتعهداتهم.