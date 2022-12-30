تايلاند تكشف عن طرق الوقاية من عدوى 'آكلة الدماغ'

العالم _ أسيا و الباسفيك

ويأتي هذا الإعلان بعد وفاة مواطن كوري جنوبي بالمرض، بعد عودته إلى البلاد من رحلة سياحية إلى تايلاند في أواخر ديسمبر.

وقالت الوزارة أن عدوى "الأميبا آكلة الدماغ" نادرة للغاية في العالم، وأن جغرافية العدوى لا تقتصر على تايلاند فقط، ولكن أيضا على القارة الآسيوية. وتوجد العدوى في جميع بلدان العالم التي يوجد فيها خزانات مياه عذبة طبيعية والتي ترتفع درجة حرارتها في الصيف من 25 إلى 32 درجة مئوية.

وأشارت إلى أنه على مدار التاريخ، مات عدة مئات من الأشخاص بسبب الإصابة بـ "الأميبا آكلة الدماغ" في جميع أنحاء العالم.

وتابعت: "على مدار الـ40 عاما الماضية (من 1982 إلى 2021)، تم اكتشاف 17 حالة إصابة بالمرض في تايلاند، منها 14 حالة قاتلة. ومن بين الحالات الـ 17، كان هناك 16 مواطنا تايلانديا، ومواطنا نرويجيا".

وكشفت إدارة مكافحة الأمراض عن أربع طرق بسيطة للوقاية من المرض:

__ تجنب السباحة والغوص والغطس في خزانات المياه العذبة الطبيعية الملوثة.

__تجنب دخول الماء إلى الأنف عند التواجد بالقرب من المسطحات المائية الطبيعية أو على المسطحات المائية الطبيعية التي لا يعرف نقاؤها، وإذا دخل الماء إلى الأنف، يجب إخراجه من الأنف بسرعة.

__ في حالة دخول الماء إلى الأنف، وغسل الأنف بالماء الساخن مع إضافة الملح.

__ في حال ظهرت أعراض الصداع والغثيان وفقدان الرائحة بعد ملامسة المياه العذبة في مصدر طبيعي، يجب استشارة الطبيب على الفور وأخباره بكل التفاصيل حول الأيام الخمسة إلى السبعة السابقة ونوع المياه العذبة التي تم التعرض لها في ذلك الوقت.

وقال البيان "إذا تم الكشف عن الإصابة بالعدوى في مراحلها الأولى، فإن المرض يمكن علاجه".