حاكم مصرف لبنان شريك بالتلاعب بأسعار العملة الوطنية

العالم - لبنان



واستنكر التجمع عدم قيام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدوره في المحافظة على الليرة اللبنانية، والتي ثبت من خلال إجرائه الأخير، أنه يستطيع لجم الصعود غير المبرر لقيمة الدولار، ما يعني أنَّه مشارك في عملية التلاعب بأسعار العملة الوطنية وهذه جريمة كبرى بحق الوطن تستدعي تدخل القضاء، وكذلك المجلس النيابي بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تصرفات الحاكم بأمر المال.

و طالب رئيس الحكومة بالتفاوض مع شركائه في الحكومة للخروج بحل لأزمة القضايا الملحة والتي كان آخرها مسألة بواخر الفيول التي يدفع المكلف اللبناني يوميًا مبالغ طائلة كجزية على التأخير في إفراغها، وعلى القوى السياسية المشاركة في الحكومة تسهيل الأمر سواء بعقد جلسة استثنائية أم بمخرج آخر يكون عمليا ومنطقيا.

ودعا الحكومة وبخاصة وزارتا الصحة والاقتصاد، الى السهر على تأمين الأدوية اللازمة للمواطنين وبخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية والتأكد من سلامة الأدوية التي تدخل إلى السوق، مطالبًا "القضاء بوضع اليد على ملف الدواء المزور الذي دخل إلى لبنان وسوق من أدخله ومن سمح بإدخاله أمام القضاء لينالوا العقاب الذي يستحقونه.

وأشار البيان إلى أنَّه مع بداية عمل الحكومة الجديدة في كيان العدو الصهيوني، يطالب تجمع العلماء المسلمين القوى والفصائل الفلسطينية لتكون على أهبة الاستعداد لمواجهة إجراءات جديدة وعدت بتنفيذها ووضع خطة لإفشال هذه الإجراءات، كما يطالب بالتصدي للقانون الذي تسعى الحكومة الجديدة من خلال المتطرفين الذين دخلوا إليها لإقراره وهو قانون إعدام الأسرى. كذلك يطالب المؤسسات الدولية بالتصدي لهذا المشروع ومنع إقراره، والفصائل الفلسطينية بأن تعد العدة لإشعال الأرض تحت أقدام الصهاينة في ما لو أقر.