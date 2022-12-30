الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٦:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 29-12-2022

الجمعة ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 30-12-2022

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 30-12-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 30-12-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أبناء مديرية الجوبة بمأرب يستنكرون استمرار قوى العدوان في نهب الثروات السيادية

تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. إيران مناورات ذوالفقار، الأهداف والرسائل...ركود الاقتصاد العالمي والقادم أسوأ

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 29-12-2022

تجمع العلماء المسلمين فب لبنان.. حاكم مصرف لبنان شريك بالتلاعب بأسعار العملة الوطنية

حزب الله يعزي بشهداء الاعتداء الارهابي على سورية

صبر شعب اليمن لن يطول أمام الصلف السعودي وأعماله الإجرامية