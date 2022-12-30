أبناء مديرية الجوبة بمأرب يستنكرون استمرار قوى العدوان في نهب الثروات السيادية

العالم- اليمن

وأكد المشاركون في الوقفتين" أهمية التصدّي لمحاولات استهداف النسيج المجتمعي، وإفشال رهانات العدوان في خلخلة الصف الداخلي".

وأشار بيانا الوقفتين إلى أن" الشعب اليمني بات اليوم أكثر وعياً وإدراكاً إزاء أطماع العدوان الأمريكي – السعودي في نهب نفط وثروات البلد، وإنشاء قواعد عسكرية في المحافظات المحتلة".

وأشادا بـ"الجهود المبذولة لتعزيز الصمود، والتعاطي الإيجابي مع متطلبات إدارة شؤون البلاد، والإيمان بعدالة القضية، ومشروع السلام دون التفريط بالسيادة".

وجدد أبناء مديرية الجوبة" التأكيد على وقوفهم إلى جانب أبطال الجيش ورجال الأمن، مؤكدين الجهوزية للتصدّي لمخططات دول تحالف العدوان".

وحمّلوا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المسؤولية، نتيجة استمرار صمتها تجاه جريمة الحصار المفروض على الشعب اليمني، والقرصنة البحرية على سفن الوقود.