وزارة الدفاع الروسية تعلن استعادتها لـ82 جنديا روسيا لدى أوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة رأس السنة الميلادية عن حق بلاده الأخلاقي والتاريخي لبدء الحرب في اوكرانيا وأشاد بوتين ببطولة الجنود الروس الذين يقاتلون على الجبهات والذين قتلوا خلال الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر معتبرا ان هدف الحرب في اوكرانيا هو الحفاظ على الاستقلال الحقيقي للبلاد.

وقال الرئيس بوتين:"نحارب اليوم لحماية شعبنا في أراضينا التاريخية حرب عقوبات حقيقية شنها الغرب علينا وتوقعوا التدمير الكامل لصناعتنا وأموالنا لكن ذلك لم يحدث . الأميركيون والأوروبيون يستغلون أوكرانيا وشعبها بوقاحة لإضعاف روسيا وتقسيمها".

وفيما كان بوتين يمنح الاوسمة لجنود روس شاركوا في الحرب خلال زيارته للمقر الرئيسي للمنطقة العسكرية بجنوب البلاد استهدفت ضربات روسية مناطق عدة في أوكرانيا منها العاصمة كييف.



حيث أسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى وبثت السلطات الاوكرانية صورا من موقع أحد الانفجارات وتدمر فندق في وسط العاصمة كييف.

الى ذلك تحدث المسؤولون الأوكرانيون عن دمار وحرائق في ميكولايف في الجنوب وفي خميلنيتسكي في غرب البلاد كما اعلنت السلطات اسقاط عدد من الصواريخ الروسية قبل بلوغها الهدف



وتأتي الهجمات الروسية الجوية في ظل انخفاض وتيرة الاشتباكات في جبهات القتال على الحدود الروسية الاوكرانية حيث لم يسجل اي من الجانبين في الاوانة الاخيرة اي انتصار عسكري لافت للنظر

الى ذلك قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن أوكرانيا أطلقت سراح 82 جنديا روسيا كانت تحتجزهم في أحدث تبادل للأسرى بين الجانبين.

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