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ابو مهدي المهندس: كدنا على وشك ان نؤسر انا والحاج قاسم سليماني 

السبت ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

فيديو لنائب قائد هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس وهو يتحدث عن الدور الايراني لاسيما الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني في تحرير مناطق العراق من دنس الدواعش.

العالم - فيديو

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق .

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