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خاص بقناة العالم..

القوات الايرانية ستختبر منظومات صاروخية مختلفة في مناورات ذوالفقار

السبت ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم مناورات ذوالفقار الأدميرال علي رضا شيخ، ان القوات الايرانية الاربعة المشاركة في المناورات ستجرب منظومات مختلفة لاطلاق الصواريخ.

العالم - خاص بالعالم

وأوضح الأدميرال شيخ في حديث خص به قناة العالم ان القوات المشتركة ستجرب منظومات صواريخ جو – ارض، ارض – جو، ارض – بحر، بحر – ساحل، غواصة – سطح البحر وكما سيتم اختبار صواريخ بمديات مختلفة وصواريخ معدلة وذكية ودقيقة التركيز.

وبيّن ان المناورات ستشمل عمليات برية وبحرية تقوم بها المسيرات الايرانية تحت قيادة موحدة تدير العمليات المختلفة للقوات الاربعة في آن واحد.

هذا وانطلقت مناورات "ذوالفقار 1401" المشتركة للجيش الإيراني، أمس الجمعة، بهدف رفع الجاهزية التدريبية والقتالية.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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خاص بقناة العالم.. القوات الايرانية ستختبر منظومات صاروخية مختلفة في مناورات ذوالفقار

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