تفكيك عصابة لتهريب السلاح والذخيرة جنوب غرب ايران

العالم - ايران

وقال العميد باكباز في تصريح للمراسلين اليوم السبت: في اطار التصدي الحاسم لمهربي الأسلحة والذخيرة وبعد المراقبة الاستخباراتية من قبل ضباط قاعدة ماهشهر البحرية فيما يتعلق بدخول أسلحة وذخائر غير مشروعة إلى البلاد عبر المياه الشمالية للخليج الفارسي، تم وضع هذه القضية بشكل خاص على جدول أعمال حرس الحدود.

واضاف: إن ضباط قاعدة ماهشهر البحرية من خلال اشرافهم الاستخباراتي والرصد الفني والتحليل الإستخباراتي، حددوا حركة مرور وأماكن اختباء المهربين، وفي سلسلة عمليات منسجمة ومشتركة مع استخبارات الشرطة وقوات الأمن العام في ماهشهر وبالتنسيق مع السلطة القضائية تم اعتقال زعيم العصابة وثلاثة من افرادها.

واشار قائد شرطة محافظة خوزستان الى ضبط 23 سلاحا حربيا وكمية من الاعيرة النارية كانت بحوزة العصابة خلال هذه العمليات.

وفي الختام أشاد بتعاون أهالي المناطق الحدودية المستمر مع حرس الحدود وقال: إن الشحنة المكتشفة والمتهمين الموقوفين تم تسليمهم للجهات المختصة بعد رفع دعوى تمهيدية للإجراءات القانونية.