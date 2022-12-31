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نقطة تواصل

شاهد.. موقع كويتي يفضح ملك البحرين ما فعله خلال تدشين العام الجديد

السبت ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

برنامج "نقطة تواصل" من التفاعل والتواصل على كافة القضايا والموضوعات التي يعلق عليها نشطاء البحارنة على مدار اسبوع كامل في منصات التواصل الاجتماعي، وسلط الضوء على تدشين النظام البحريني العام 2023 باغداق الهدايا والعطايا والمكرمات والقسائم الكبيرة على الشيوخ والمسؤولين ثم استملكتها الحكومة للنفع العام.

خاص بالعالم

هكذا يرتأي النظام البحريني ان يدشن عام ميلادي جديد يعيش على وطأته الشعب البحريني المطحون، ولكنه لم يكتف فقط بتوزيعها على مؤسسة الحكم وعلى البلاط وعلى الديوان الملكي، بل اراد ايضاً ان يغدق على نفسه وفضحه في هذا الامر احد المواقع الكويتية "الواتش ليدر" التي تحدث عن ان ملك البحرين يرتدي ساعة بقيمة 135 الف دولار، وواحدة بـ 99 الف دولار، ليس فقط رأاس النظام بل ايضاً اولاده، في وقت الشعب البحريني يعيش اسوأ ازمة اقتصادية بحياته مرت على تاريخ البحرين.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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