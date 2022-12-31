شاهد.. موقع كويتي يفضح ملك البحرين ما فعله خلال تدشين العام الجديد

خاص بالعالم

هكذا يرتأي النظام البحريني ان يدشن عام ميلادي جديد يعيش على وطأته الشعب البحريني المطحون، ولكنه لم يكتف فقط بتوزيعها على مؤسسة الحكم وعلى البلاط وعلى الديوان الملكي، بل اراد ايضاً ان يغدق على نفسه وفضحه في هذا الامر احد المواقع الكويتية "الواتش ليدر" التي تحدث عن ان ملك البحرين يرتدي ساعة بقيمة 135 الف دولار، وواحدة بـ 99 الف دولار، ليس فقط رأاس النظام بل ايضاً اولاده، في وقت الشعب البحريني يعيش اسوأ ازمة اقتصادية بحياته مرت على تاريخ البحرين.

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