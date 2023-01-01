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اثر عودة انتشار فيروس كوفيد - 19..

المغرب يحظر دخول المسافرين القادمين من الصين

المغرب يحظر دخول المسافرين القادمين من الصين
الأحد ٠١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

قررت السلطات المغربية، منع جميع المسافرين القادمين من الصين من الدخول إلى المملكة، ابتداء من 3 يناير/ كانون الثاني المقبل، وذلك على ضوء عودة انتشار فيروس كوفيد - 19 بهذا البلد.

العالم- المغرب

وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مساء السبت، أن المملكة تابعت عن كثب، خلال الأسابيع الأخيرة، تطور جائحة كوفيد بجمهورية الصين الشعبية.

وأوردت، في بيان، أنه "على ضوء تطور الوضعية والاتصالات المنتظمة والمباشرة مع الطرف الصيني، وقصد تفادي موجة جديدة من العدوى بالمغرب وكل تداعياتها، فقد قررت السلطات المغربية منع جميع المسافرين القادمين من الصين، أيا كانت جنسيتهم، من الدخول إلى تراب المملكة".

وأكدت الوزارة أن هذا "الإجراء الاستثنائي"، الذي سيجري تطبيقه ابتداء من يوم 3 يناير/ كانون الثاني 2023 وحتى إشعار آخر، "لا يؤثر بأي حال من الأحوال على الصداقة القوية القائمة بين الشعبين والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تظل المملكة متشبثة بها بشدة".

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اثر عودة انتشار فيروس كوفيد - 19.. المغرب يحظر دخول المسافرين القادمين من الصين

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