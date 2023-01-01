إصابة 8 يمنيين بقصف مدفعي سعودي على شدا بصعدة

العالم- اليمن

وحسب موقع "المسيرة نت" اليمني تم وصول 8 جرحى إلى مستشفى رازح الريفي أصيبوا بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بصعدة.

وأمس السبت أصيب 4 مواطنين بينهم مهاجرين أفارقة جراء قصف سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، فيما وصل 5 جرحى بينهم 3 مهاجرين أفارقة إلى مستشفى الطلح أصيبوا بقصف مدفعي سعودي على مديريات شدا ورازح ومنبه الحدودية.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة اليمنية في بيان، الجمعة، أن ضحايا الاعتداءات السعودية منذ بداية الهدنة بلغت ٣٢٥٨ على الأقل بينهم ٢٨٥ شهيدا بينهم مهاجرون أفارقة سقطوا جراء القصف المدفعي والصاروخي لجيش العدو السعودي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة.