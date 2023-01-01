ميقاتي ناعيا البابا بنديكتوس: كان رجل حوار الأديان وصديقا للبنان واللبنانيين

العالم - لبنان

ووفقا لما نشره مكتب رئيس الوزراء اللبناني عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أبرق ميقاتي معزيًا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، حيث عبّر عن حزنه لرحيل البابا بنديكتوس.

ووصف ميقاتي بنديكتوس بأنه كان رجل حوار الأدديان، مؤكدًا أنه كان صديقا للبنان واللبنانيين.

ولفت بيان مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى أن ميقاتي أجرى اتصالا بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وقدّم له التعازي بوفاة البابا بنيدكتوس.

وكان بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر، قد توفي أمس السبت، عن عمر يناهز 96 عاما بعد تدهور حالته الصحية، وإعلان البابا فرنسيس أن سلفه بنديكتوس السادس عشر "مريض للغاية"، وطلب من جموع المصلين في الفاتيكان الصلاة من أجله.

وقال مدير المكتب الصحفي للكرسي الرسولي ماتيو بروني، في بيان عبر تويتر: "أبلغكم بحزن أن البابا الفخري بنديكتوس السادس عشر توفي اليوم الساعة 9:34 [بالتوقيت المحلي] في دير الكنيسة الأم في الفاتيكان".