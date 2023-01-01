مواقع التواصل تعلق علی الحكم القاسي ضد خالد الحربي

العالم - السعودية

وأوضح الحساب، أن الفريق أول خالد بن قرار الحربي، حكم عليه بالسجن 25 سنة، وذلك بعد سجنه في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي.

ولم يصدر أي توضيح من السلطات السعودية حول ما أورده "معتقلي الرأي".

وفي أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، قالت وكالة الأنباء السعودية، إن الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر مرسوما ملكيا بإعفاء الحربي من منصبه وإحالته للتحقيق في تهم فساد.

المتابعون يرون ان هذا الحكم يأتي في سياق ضرب بن سلمان لكل من يشتبه في ولائه التام له وان الحرب كان آخر هؤلاء الضحايا.

وغردت د. حصة بنت محمد الماضي:"إن صدقت الأخبار بالحكم على خالد بن قرار الحربي 25 عاماً وهو متهم بالفساد والرشوة واستغلال النفوذ وما خفي أعظم وقارناه بالحكم على سلمى الشهاب 34 عاماً ونورة القحطاني 45 عاماً لأجل تغريدات علمنا أن هذه السلطة أوهن من بيت العنكبوت وترتعب من مفردات الوعي السياسي".

وکتب سعيد بن ناصر الغامدي:"ما حصل لـ خالد بن قرار الحربي هل هو بسبب ما زُعم من تواصل زميل سابق له في الداخلية يعيش الآن في الخارج؟ علما بأن بن قرار لم يتجاوب معه. أم أن هناك علاقة بمشروع شيطنة وتفكيك القبائل من خلال تشويه رموزها مثل قبيلة حرب؟ كما حصل لـ عبدالرحمن اليوبي الحربي".

اما قناة الفوائد فکتبت:"هل من رسالة لرجال القوات المسلحة في بلاد الحرمين بعد ما أعلن عن سلسلة إعدامات تطالهم وكذلك بعد الحكم على قائد قوات الطوارئ سابقا خالد بن قرار الحربي؟ وهل تتوقعون أنه ستكون هناك استجابة شعبية؟".