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مع بداية 2023 .. غارات جوية على أوكرانيا +فيديو

الأحد ٠١ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٠١ بتوقيت غرينتش

صفارات الإنذار دوت في جميع أنحاء أوكرانيا للتحذير من غارات جوية في أول ساعتين من العام الجديد، وسمع ما لا يقل عن 11 انفجارا، في حين احتفل الأوكرانيون في كييف ببدء العام الجديد عبر شرفات منازلهم. 

العالم - خاص بالعالم

وقالت الإدارة العسكرية لمدينة كييف إنه تم تدمير 23 هدفا 'من الأهداف الجوية' التي أطلقتها روسيا.

من جهتها قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن الهجوم الروسي على وسط العاصمة كييف لم يستهدف أي مواقع عسكرية.

وأفادت السلطات الأوكرانية بأن القصف الروسي على كييف أدى إلى مقتل شخص وإصابة 13 آخرين، بينهم صحفي ياباني. وقالت إن مدرستين تعرضتا لدرجات متفاوتة من الأضرار جراء القصف الروسي، وكذلك تعرض أحد فنادق العاصمة للدمار وتضرر مسرح قصر أوكرانيا بسبب الهجوم الصاروخي.

وقد أعلن الجيش الأوكراني التأهب الجوي بمقاطعات أوديسا وزاباروجيا وخيرسون وميكولايف جنوبي البلاد، بعد أن أسقطت دفاعاته الجوية عددا من الصواريخ الروسية في هذه المقاطعات.

وفي خطابه لمناسبة العام الجديد أكد الرئيس الأوكراني على مواصلة القتال حتّى النصر، معربا عن أمله بأن يكون العام الجديد عام عودة الأراضي إلى السيادة الأوكرانية.

وقال زيلينسكي: "نحن نقاتل وسنواصل القتال حتى النصر، عام سعيد عام انتصارنا، وذلك بعد 10 أشهر ونصف من بدء الحرب، أدعوكم إلى العمل والنضال وتبادل المساعدة، ترغبون في الإيمان والأمل؟ كلاهما موجودان لدى قواتنا المسلحة منذ وقت طويل ترغبون في النور؟ إنه في كل واحد منا، رغم انقطاع الكهرباء بسبب القصف الروسي الكثيف".

من جهته، ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة لتهنئة الشعب الروسي بمناسبة السنة الجديدة، متهما فيها الغرب بالكذب والنفاق حيث قال: "الحق الأخلاقي والتاريخي إلى جانب بلادنا، العام الماضي كان عام القرارات الصعبة وإن الغرب أراد استغلال أوكرانيا لإضعاف روسيا وتقسيمها، روسيا لن تستسلم أبدا لمحاولات الغرب استخدام أوكرانيا أداة لتدمير روسيا".

وفي سياق متصل، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن 1596 أوكرانيًا أعيدوا من الأسر الروسي منذ بداية الحرب. وأضافت أن 140 منهم تم تبادلهم السبت، وأن السلطات الأوكرانية ستواصل جهودها لإعادة جميع الأسرى.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استعادة 82 عسكريا روسيا من الأسر عبر عملية تبادل أجريت مع الجانب الأوكراني أمس السبت.

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