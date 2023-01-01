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مقتل جندي و4 مسلحين خلال عملية للجيش في باكستان

مقتل جندي و4 مسلحين خلال عملية للجيش في باكستان
الأحد ٠١ يناير ٢٠٢٣ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

قتل جندي باكستاني وأربعة مسلحين في عملية للجيش الباكستاني شمال غربي البلاد، حسبما أفاد الجناح الإعلامي للجيش، اليوم الأحد.

العالم - باكستان

ولم يتضح بعد ما إذا كان المسلحون الأربعة، الذين قتلوا في وقت متأخر من السبت، ينتمون إلى حركة طالبان الباكستانية أو لا.

وقال الجيش إن العملية في منطقة جاني خيل في مديرية بانو بإقليم خيبر بختونخوا استهدفت مسلحين متورطين في مهاجمة قوات الأمن والمدنيين.

وتقع جاني خيل بالقرب من موقع الرهائن الشهر الماضي في مركز مكافحة الإرهاب.

وعثر على أسلحة وذخائر مع المهاجمين الأربعة، بعد تبادل كثيف لإطلاق النار.

وأكد مركز سيطرة الجيش في بانو، العملية، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا التطور بعد أسابيع من تغلب محتجزين من حركة طالبان الباكستانية على حراسهم في مركز لمكافحة الإرهاب بالمنطقة الشمالية الغربية، وخطف أسلحة الشرطة، واحتجاز رهائن، والسيطرة على المرفق.

وتشن حركة طالبان الباكستانية تمردا على مدى السنوات الـ15 الماضية، حيث تقاتل من أجل تطبيق أكثر صرامة للشريعة الإسلامية في البلاد، والإفراج عن أعضائها المحتجزين لدى الحكومة، وتقليل الوجود العسكري الباكستاني في المناطق القبلية السابقة في البلاد.

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مقتل جندي و4 مسلحين خلال عملية للجيش في باكستان

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