استهداف مواقع إنتاج وتخزين المسيرات الهجومية الاوكرانية

العالم - روسيا

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الأحد إن هذه الضربات التي نفذت بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو، استهدفت أيضا مواقع لتخزين وإطلاق تلك المسيرات.

وأكدت الدفاع الروسية أن هدف الضربة قد تم تحقيقه، وأحبطت خطط كييف لشن هجمات إرهابية على روسيا في وقت قريب جدا.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في تقرير الدفاع الروسية:

مقتل أكثر من 40 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، وسقوط أكثر من 150 عسكريا أوكرانيا بين قتيل وجريح على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، وتصفية أكثر من 110 جنود للعدو على محور دونيتسك وسط استمرار العمليات الهجومية، والقضاء على أكثر من 50 جنديا آخرين على محور جنوب دونيتسك خلال يوم

إسقاط مروحية من طراز Mi-8 في دونيتسك، و15 طائرة بدون طيار في مناطق متفرقة، واعتراض 7 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS

إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بلغ 355 طائرة، و199 مروحية، و779 2 طائرة بدون طيار، و399 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و7350 دبابة ومدرعة أخرى، و957 راجمة صواريخ، و3756 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و7859 مركبة عسكرية خاصة.