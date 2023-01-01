هل ينجح النصراوي "رونالدو" في تلميع صورة "مبس"؟

العالم- السعودية

وقال الصحفي السعودي المعارض "تركي الشلهوب" في تغريدة على تويتر:

"ان ابن سلمان دفع ملايين الدولارات للتعاقد مع #كرستيانو_رونالدو لغسل سمعته، والمواطن في جده ما بين هدد الأليات وغرق السيول!".

وفي الوقت الذي تمت فيه هذه الصفقة، يعاني الشعب من إضطهاد غير مسبوق على أكثر من صعيد، حيث نفذت السعودية مجزرة هي الأكبر في تاريخ البلاد بقتل 81 معتقلا دفعة واحدة في مارس2022، ولازالت تتزايد الإعدامات المنفذة على تهم لا تندرج ضمن الأشد خطورة وفق القانون الدولي، كما يوجد حاليا 60 معتقلا سياسيا على الأقل، مهددين بالقتل، بينهم قاصرين، مع مؤشرات على إحتمالية تنفيذ السعودية لمجزرة مروعة تشمل العشرات.

كما بلغ أضطهاد المرأة مستويات منفلتة، حيث أصدر القضاء الذي يتحكم فيه محمد بن سلمان بشكل كامل، أحكام مروعة بلغت قرابة قرن، على سيدات بسبب كتابتهن بعض الآراء العادية على شبكات التواصل أو التفاعل بإعادة التغريد، كسلمى الشهاب ونورة القحطاني والتونسية مهدية المرزوقي.

كما قال الناشط السعودي "ناصر بن عوض القرني" نجل معتقل الرأي السعودي الشيخ عوض القرني في تغريدة على تويتر مستندا الى تصريحات سابقة لرئيس نادي النصر مسلي آل معمر:

إن كنت تظن أن إدارة النصر هي من سيدفع 390 مليون سنويًا لرونالدو فهذه تغريدة رئيس نادي النصر قبل 6 شهور يشتكي من الديون على ناديه .

ما يؤكد العلاقة المباشرة للحكومة السعودية بهذه الصفقة أو بما يماثلها مستقبلا.

كما قال حساب "د. أبو الجوائز المطاميري .Dr" في تغريدة اخرى على تويتر:

"ما انتهى #كأس_العالم_قطر_2022 إلا والعالم يكرر اسم قطر فما زاد مبس إلا غضبا وحسدا حتى دفع مبلغ #كريستيانو_رونالدو_نصراوي لناديه المفضل، ما يشعر مبس بالانتصار إلا في محكمة بابا ودوري بابا رغم هزيمته سيفشل مبس في تلميع صورته وأخشى أن يكرر 5 يونيو جديد و #الوعد_بعد_كاس_العالم".





