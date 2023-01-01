مودريتش يرد على عرض النصر السعودي: سنتحدث في 2024

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ويدخل نجم ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، ضمن قائمة أولويات الفريق العاصمي، بالإضافة إلى الإسباني سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان.



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنَّ مودريتش سيؤجل العروض التي وصلته من النصر السعودي، والدوري الأمريكي، نظرًا لرغبته في الاستمرار مع النادي الملكي، لموسم إضافي على الأقل.



وأضافت الصحيفة، أنه "رغم المحاولات الحثيثة للنصر من أجل إقناع النجم الكرواتي بالانضمام لصفوفه، إلا أن الأخير رد بقوله "سنتحدث في 2024".



يُذكر أن مودريتش نجح في قيادة منتخب كرواتيا لحصد المركز الثالث، في مونديال 202، بعد الفوز على المغرب (2-1).