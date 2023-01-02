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حصاد العالم 2022 في المغرب العربي (الجزء الأول)

الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

كان 2022 عام تنفيذ مسار الرئيس قيس سعيد في تونس واستمرار الخلافات في ليبيا والانتعاش الاقتصادي في الجزائر والهدوء السياسي في موريتانيا وانجاز المنتخب المغربي في مونديال قطر.

العالم - المغاربية

تونس: طوى التوانسة صفحة 2022 بكل ما حملته معها من تحولات سياسية وأحداث هامة أبرزها تنفيذ مسار الرئيس قيس سعيد، وأبرز محطاته الانتخابات التشريعية.

الجزائر: شهدت الجزائر خلال عام 2022 العديد من الأحداث البارزة في مجالات السياسة والأقتصاد لعل من أبرزها احتضانها للقمة العربية ورعاية المصالحة الفلسطينية.

المغرب: شهد المغرب خلال عام 2022 تطورات وأحداث مهمة طبعت المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والرياضي.

موريتانيا: شهدت موريتانيا عام حافلا بالأحداث شملت الاستعداد للانتخابات المقبلة والافراج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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