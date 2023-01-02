حصاد العالم 2022 في المغرب العربي (الجزء الأول)

العالم - المغاربية

تونس: طوى التوانسة صفحة 2022 بكل ما حملته معها من تحولات سياسية وأحداث هامة أبرزها تنفيذ مسار الرئيس قيس سعيد، وأبرز محطاته الانتخابات التشريعية.

الجزائر: شهدت الجزائر خلال عام 2022 العديد من الأحداث البارزة في مجالات السياسة والأقتصاد لعل من أبرزها احتضانها للقمة العربية ورعاية المصالحة الفلسطينية.

المغرب: شهد المغرب خلال عام 2022 تطورات وأحداث مهمة طبعت المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والرياضي.

موريتانيا: شهدت موريتانيا عام حافلا بالأحداث شملت الاستعداد للانتخابات المقبلة والافراج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..