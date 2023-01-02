الإحتلال يقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى استدعاء للتحقيق

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر محلية، أن "قوات الإحتلال اقتحمت منزل الشيخ صبري وسلمته استدعاءً للتحقيق".

في سياق آخر شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" صباح اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بعد مداهمات واسعة لمنازلهم .

وحسب موقع "فلسطين اليوم" عرف من بين المعتقلين :

1. جهاد أبو حميد شقيق الشهيد الأسير ناصر أبو حميد- رام الله

2. عميد الترياقي- نابلس

3. مجاهد مبروكة- نابلس

4. عمرو الشامي- نابلس

5. المحرر سامر أبو عياش- نابلس

6. المحرر يحيى حرب- اسكاكا قرب سلفيت

7. محمد عمر عبد الرازق- سلفيت

8. المحرر فادي أبو عطية- مخيم الأمعري برام الله

9. المحرر رامي غازي عيد- مخيم الأمعري

10. معاذ جبارة- ترمسعيا شمال رام الله

11. محمد غطاشة- مخيم الفوار جنوب الخليل

12. نور أبو عيشة- الخليل

13. أحمد فرج- مخيم عايدة شمال بيت لحم

14. محمد عبد ربه- مخيم عايدة

15. ماهر هاني عابد شقيق الشهيد عبد الرحمن عابد- كفر دان غرب جنين