حماس: هدم المنازل يثبت عجز الاحتلال عن مواجهة ثورة الشعب

العالم- فلسطين

وقالت قاسم في تصريحٍ صحفي، صباح اليوم الإثنين، إنّ "مواصلة الاحتلال لسياسة هدم منازل المواطنين تُثبت عجزه الكامل عن مواجهة ثورة شعبنا المتواصلة، وعدم قدرته على إيقاف المد النضالي المستمر".

وشدد على أنّ" الاحتلال بهذه الجريمة، يكرر سياسته في هدم المنازل التي مارسها منذ عشرات السنوات، والتي أثبتت فشلها على الدوام، بل كانت على وقوداً جديداً لثورة شعبنا".

وهدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الاثنين منزل ذوي منزلي ذوي الشهيدين عبد الرحمن وأحمد عابد في بلدة كفر دان قضاء جنين في الضفة الغربية المحتلة.

