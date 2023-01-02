الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣
٠٩:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس: هدم المنازل يثبت عجز الاحتلال عن مواجهة ثورة الشعب

حماس: هدم المنازل يثبت عجز الاحتلال عن مواجهة ثورة الشعب
الإثنين ٠٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، أنّ "هدم الاحتلال لمنزلي الشهيدين عبد الرحمن وأحمد عابد في بلدة كفر دان غرب جنين ، جريمة حرب وسياسة ارهابية نازية، تؤكد حجم عنجهيته وفاشيته".  

العالم- فلسطين

وقالت قاسم في تصريحٍ صحفي، صباح اليوم الإثنين، إنّ "مواصلة الاحتلال لسياسة هدم منازل المواطنين تُثبت عجزه الكامل عن مواجهة ثورة شعبنا المتواصلة، وعدم قدرته على إيقاف المد النضالي المستمر".

وشدد على أنّ" الاحتلال بهذه الجريمة، يكرر سياسته في هدم المنازل التي مارسها منذ عشرات السنوات، والتي أثبتت فشلها على الدوام، بل كانت على وقوداً جديداً لثورة شعبنا".

وهدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الاثنين منزل ذوي منزلي ذوي الشهيدين عبد الرحمن وأحمد عابد في بلدة كفر دان قضاء جنين في الضفة الغربية المحتلة.

روابط ذات صلة

'حماس' تزف شهيدي جنين وتؤكد عزم الشعب على مواصلة المقاومة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

منظمة حقوقية: صفقة رونالدو خطوة في سياق الغسيل الرياضي

فيديوغرافيك.. ذو الفقار 1401 .. مناورات كبرى للجيش الايراني تمتد من المضيق الى المحيط

النزاهة: السوداني وزيدان أول المفصحين عن ذمتيهما المالية لهذا العام 2023

 ايجئي: الشهيد سليماني خلق وحدة بين الشيعة والسنة في العديد من البلدان

الجبهة الشعبية تنعى الشهيدين 'محمد حوشية' و 'فؤاد عابد' من جنين

الخارجية الإيرانية: الكرة في ملعب الغرب لإختتام المفاوضات