مؤتمر طهران يكشف دور الشهيد سليماني في ايجاد الدرع الدولي والإقليمي لجبهة المقاومة

خاص بالعالم

وقال المستشار الأعلى لقائد الثورة الإسلامية اللواء يحيى رحيم صفوي: ان "الشهيد سليماني كان قائدا استراتيجيا في السوح المختلفة. إن أحد أكبر أخطاء الرئيس الأمريكي ترامب هو اغتيال الفريق سليماني والحاج أبو مهدي المهندس. الأميركيون كانوا يتصورون مع استشهاد هؤلاء ستزول جبهة المقاومة لأنهم لا يعرفون معنى الشهادة".

وخلال الاجتماع تم التأكيد على دور الشهيد سليماني في فترة حياته، وتأثير مدرسته بعد استشهاده في تغيير هندسة القدرة، وخلق نظام عالمي جديد، مشيرين إلى آثار أزمة التواجد الأمريكي في غرب آسيا والمساعي لخلق أسس لطردهم من المنطقة وتغيير هندسة القدرة والعلامات التي يمكن رؤيتها لتغيير النظام العالمي السابق وتشكيل نظام جديد في العالم هي نتاج أكثر من عقدين من جهاد الشهيد سليماني في الجبهة الدولية للمقاومة الإسلامية، ونتائج استشهاده مع رفاقه.

وقال رئيس الجامعة العليا للدفاع الوطني العميد اسماعيل أحمدي مقدم: ان "هذا المؤتمر يبين دور الشهيد سليماني في النظام الجديد الذي كان الغربيون يسعون لإحداثه في المنطقة باستخدام الاحتلال الصهيوني وقوى التكفير وبعض الدول الرجعية لتغيير الجغرافيا السياسية للمنطقة، لكن بجهاد هذا الشهيد انكسرت جميع الخطط".

وقال وزير الداخلية الإيراني احمد وحيدي: ان "المقاومة الإسلامية هي أحد مظاهر أفعال الشهيد سليماني الذي يعد الوجه الثالث في الثورة الإسلامية بعد الإمام الراحل وقائد الثورة الإسلامية. إن مدرسة الشهيد سليماني والتي ترسخت بالمقاومة استطاعت ايجاد نظام عالمي جديد".

دور الشهيد سليماني في ايجاد الدرع الدولي والإقليمي لجبهة المقاومة، أسباب تطور أسلوب حياة سليماني على الساحة الدولية، ودور العقلانية والإدارة في مدرسة الشهيد سليماني، الشهيد سليماني وإدارة الأزمات، والشهيد سليماني في مشهد التحولات الكبيرة وتوازن القوى، شكلت محاور هذا المؤتمر.