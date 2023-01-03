العالم - خاص بالعالم

في عام الـ2000 كان المقتحم هو المجرم أرييل شارون، واليوم هو شخص لا يقل تطرفا ولا اجراما عنه، وهو وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي تقدم المقتحمين الذين يقدر عددهم بالعشرات، وذلك بمناسبة ذكرى تلمودية تسمى"حصار القدس"على يد نبوخذ نصر.

واقتحم المسجد الأقصى بحراسة ومرافقة كبيرة من قوات الاحتلال والضباط، وبدأت جولته من باب المغاربة حتى خرج من باب السلسلة.

وانتشرت شرطة الاحتلال على أبواب الأقصى، ومنعت الفلسطينيين من الدخول اليه خاصة خلال فترة اقتحام بن غفير.



فصائل المقاومة الفلسطينية، اكدت ان اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، محاولة جبانة وتمثل تصعيدا خطيرا وينذر بحرب دينية في المنطقة.

وحملت كيان الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية كاملة عن تداعيات إصراره في العدوان على الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

ودعت الفصائل أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل، إلى شد الرحال للمسجد الأقصى، مطالبة المقاومة في الضفة المحتلة إلى تصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال في كل ساحات الاشتباك دفاعا عن المسجد الأقصى.



رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، اعتبر ان اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى يشكل تحديا خطيرا لمشاعر الفلسطينيين.



واضاف أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تتحمل كامل المسؤولية عن كل ما سيترتب على عدوانها بحق الشعب الفلسطيني، وشدد على أن الفلسطينيين لن يتوقفوا عن مواصلة النضال المشروع



رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، اكد ان اقتحام بن غفير للمسجد الاقصى يضع كيان الاحتلال في خلاف مع نصف العالم. وانه ينم عن عدم مسؤولية سياسية وضعف لا يصدق لبنيامين ننتنياهو تجاه وزرائه.

البيت الأبيض اكد ان موقف أميركا يرفض أي إجراء أحادي الجانب يقوض الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس.



فيما عبرت القنصلية البريطانية بالقدس عن قلقها من اقتحام بن غفير، واستدع الاردن السفير الإسرائيلي لديها للاحتجاج على الاقتحام كما نددت دولا اخرى بالاقتحام.

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