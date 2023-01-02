الحرب في أوكرانيا.. تبادل ضربات مؤلمة بين موسكو وكييف +فيديو

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. وزارة الدفاع الروسية أعلنت مقتل العشرات من قواتها جراء ضربة صاروخية نفذتها القوات الأوكرانية ضد نقطة عسكرية مؤقتة بمنطقة دونيتسك.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف: "أربعة صواريخ ضربت مركز انتشار مؤقت للجيش الروسي في مدينة ماكيفكا، عائلات وأقارب الجنود القتلى سيتلقون كل المساعدة والدعم اللازمين".



الهجوم الذي نفذ بصواريخ من نوع هيمارس الأميركية تقول مصادر إعلامية روسية وأوكرانية، إنه نفذ ليل السبت الأحد عندما سمح لقوات الاحتياط الروسية التي تمت تعبئتها مؤخرا باستخدام هواتفهم النقالة ما سمح للقوات الأوكرانية بتحديد موقعهم، وقد أكدت سلطات كييف أن الخسائر أكبر بكثير مما تعلنه موسكو وقد تصل إلى 400 قتيل.

وفيما يخص الضربات الروسية فقد أعلنت الدفاع الروسية استهداف نقاط انتشار مؤقت لوحدات الفيلق الأجنبي في دونيتسك وخاركيف ما أسفر عن سقوط أكثر من 170 قتيلا وجريحا في صفوف القوات الأوكرانية.

وفي العاصمة كييف أعلنت السلطات حالة التأهب عدة مرات على مدار الأيام الماضية، حيث تقول إنها تتعرض لهجمات روسية تستهدف بناها التحتية وتؤدي لانقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، فيما تؤكد موسكو أن ضرباتها تستهدف مواقع عسكرية.

الضربات الروسية طالت كذلك بحسب كييف مقاطعات ميكولايف وخيرسون وزاباروجيا ودنيبرو جنوبي البلاد فيما تستمر المعارك في مناطق.

غربيا دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الدول الغربية للاستعداد لنزاع طويل الأمد في أوكرانيا، وقال إنه في حال تم توقيع اتفاقية سلام بين موسكو وكييف فان تلك الاتفاقية ستعتمد بالكامل على توازن القوى في ساحة المعرك.

