صورة مؤلمة لطفل تظهر جرائم حرب في اليمن

العالم- اليمن

وجاء في تغريدته"هذا واقعنا بسبب #السعودية".

وقتل أو جرح اثنين وستين طفلا بين نهاية الهدنة الأخيرة في اليمن في بداية تشرين الأول/أكتوبر ونهاية تشرين الثاني/نوفمبر. كما أن ما لا يقل عن 74 طفلا شخصا قتلوا أو أصيبوا بسبب ألغام أرضية وذخائر غير منفجرة بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر 2022. وهذه أرقام تمكّنت الأمم المتحدة من التحقق منها، لكن يُرجّح أن تكون الأعداد الفعلية أعلى من ذلك بكثير، وفقا للتقرير.

وبعد ثماني سنوات، أصبح أكثر من 23 مليون يمني من اصل 30 مليونا بينهم نحو 13 مليون طفل، بحاجة إلى مساعدة إنسانية وحماية. ويعاني ما يقدر بنحو مليونين ومئتي الف طفل يمني من سوء تغذية حادًّا الى جانب حرمانهم من خدمات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والنظافة. وفي الوقت ذاته، يواجه اليمن أزمة تعليمية حادة، إذ إن هناك مليوني طفل خارج المدارس، وقد يرتفع هذا العدد إلى ستة ملايين طفل في المستقبل لأن مدرسة واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس في اليمن تعرضت لتدمير أو أضرار جزئية.