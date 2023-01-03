العراقيون بمختلف أطيافهم يحيون ذكرى استشهاد قادة النصر في النجف الاشرف

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا، إن الأجواء الشتائية الصعبة لم تمنع الزوار من التوافد إلى روضة الشهيد أبي مهدي المهندس لإحياء ذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر.

وأضاف، أن العراقيين جاؤوا من جميع أنحاء العراق من محافظات نينوى والأنبار لإلقاء تحية على روح الشهيد أبي مهدي المهندس ورفقائه.

وأشار مراسلنا إلى أن هناك زوار مسحيين توافدوا على روضة ابومهدي المهندس في النجف الأشرف من أجل إلقاء تحية الشكر والإجلال والاحترام على روحه الطاهرة.

وفي الثالث من كانون الثاني عام 2020 استشهد الفريق قاسم سليماني بقصف أميركي غاشم مباشر تعرض له موكبه على طريق مطار بغداد. حيث استشهد برفقته نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وعدد من المرافقين.

ننن

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