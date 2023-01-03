مشروع المقاومة، انتصر بدم الشهيدان سليماني والمهندس

العالم - خاص بالعالم

وقال اللامي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم موضوع استشهاد الشهيدين سليماني والمهندس خرجت عن حدود دولهم وأصبحت سمة بارزة لکل دول العالم.

وأضاف ان دول العالم بدأت تبحث عن سبب مهاجمة اميرکا لهذين البطلين، ماهي المعطيات التي کانا يقدمانها؟ لماذا اميرکا بجبروتها وعظمتها قطعت المسافات وقامت بتسوية هذين البطلين؟ هناک سر في هذه العملية. فبدأت الدول بالبحث عن هذا السر الرهيب، ففککت رموز هذا السر ووصلت الی ان هذين البطلين قد أبکيا الجانب الاميرکي وآذاها وحطما عنجهيتها.

وأکد ان هذه الميزة تسببت باقتداء الدول لمنهج هذين الشهيدين، فدم هذين الشهيدين لم يسيل علی الارض هدراً ولأمور شخصية بل کان هناک مشروعان مشروع المقاومة الذي مثلاه الشهيدين ومشروع اللامقاومة التي تمثله امريکا، فانتصر مشروع المقاومة.