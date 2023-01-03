الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣
٠٨:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

مشروع المقاومة، انتصر بدم الشهيدان سليماني والمهندس

الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال الباحث السياسي غازي اللامي ان اميرکا باغتيالها الحاج قاسم سليماني وابومهدي المهندس، کشفت أسرار مهمة لدول العالم.

العالم - خاص بالعالم

وقال اللامي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم موضوع استشهاد الشهيدين سليماني والمهندس خرجت عن حدود دولهم وأصبحت سمة بارزة لکل دول العالم.

وأضاف ان دول العالم بدأت تبحث عن سبب مهاجمة اميرکا لهذين البطلين، ماهي المعطيات التي کانا يقدمانها؟ لماذا اميرکا بجبروتها وعظمتها قطعت المسافات وقامت بتسوية هذين البطلين؟ هناک سر في هذه العملية. فبدأت الدول بالبحث عن هذا السر الرهيب، ففککت رموز هذا السر ووصلت الی ان هذين البطلين قد أبکيا الجانب الاميرکي وآذاها وحطما عنجهيتها.

وأکد ان هذه الميزة تسببت باقتداء الدول لمنهج هذين الشهيدين، فدم هذين الشهيدين لم يسيل علی الارض هدراً ولأمور شخصية بل کان هناک مشروعان مشروع المقاومة الذي مثلاه الشهيدين ومشروع اللامقاومة التي تمثله امريکا، فانتصر مشروع المقاومة.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

قاليباف: هدف الحاج قاسم اي تحرير القدس وقطع يد اميركا عن المنطقة سيتحقق قريبا

إحتفالات وفاعليات في الذكرى الثالثة لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس ورفاقهم في لبنان

احياء  ذكرى الشهيد سليماني في عربصاليم جنوب لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هل تتعرض السعودية لعملية تغيير ديموغرافي ممنهج؟

في صحف لبنان اليوم.. لقاء بكركي لم يتطرق للحياد والمؤتمر الدولي و'التيار' يتجه للطعن في مراسيم للحكومة

ناشط يمني: التعاون الاماراتي "الاسرائيلي" في اليمن يهدف لسلب سيادة وكرامة البلد

أزمات 'متوارثة' وحلول 'مفقودة'.. العام الجديد بين خياري الإنقاذ والانهيار!

صورة مؤلمة لطفل تظهر جرائم حرب في اليمن

أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023