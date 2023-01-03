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شاهد.. جريمة، جعلت امريكا علی رأس قائمة 'ارهاب الدولة'

الثلاثاء ٠٣ يناير ٢٠٢٣ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مركز الشرق الاوسط للدراسات، د. هشام جابر ان جريمة اغتيال الحاج قاسم سليماني، جعلت الولايات المتحدة علی رأس ملف الدول المرتكبة لجريمة "ارهاب الدولة".

العالم - خاص بالعالم

وقال هشام جابر في حديث لقناة العالم الاخبارية ان خبراء التاريخ المعاصر يجمعون بأن الحاج قاسم سليماني، كان علامة فارقة في تاريخ المنطقة قبل ان نقول في تاريخ ايران.

وأوضح ان الحاج قاسم سليماني استشهد بجريمة موصوفة واضحة المعالم ارتكبتها الولايات المتحدة الاميركية مما يدخل في باب ارهاب الدولة فقد تم اغتيال الشهيد بواسطة صاروخ "هل فاير" اطلق من الطائرة الاميركية "ام-كيو-9" والباحثون في قضايا الارهاب، يضعون ارهاب الدولة وهذه الجريمة في مقدمة هذه القضايا".

وبيّن جابر ان الشهيد قاسم سليماني لم يكن قائداً فذاً وحسب، بل كان عقلاً منظماً أسس مدرسة وثقافة للمقاومة.

وأشار الی ان الشهادة هي قدر كل مجاهد، فنالها الشهيد سليماني علی يد اعدائه، فقد اجمع الخبراء ان الشهيد، كان حصرمة بعين

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